Aeroporto di Firenze | Giani rilancia il progetto della nuova pista ma più corta | patto del cacciucco e della bistecca coi sindaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ai suoi amici più stretti il governatoreToscana Eugenioè solito ripetere di aver iniziato a far politica nel Psi con la questione dell’dinel cuore. Questione annosa, quella dello scalo fiorentino. Iniziata, nientemeno, che nel 1955. L’anno in cui la Fiorentina, altra passione di, intraprese il campionato che gli diede il primo dei due scudetti finora vinti dalla Viola. Il secondo avvenne nel 1968-69 quando il Governatore aveva dieci anni, ma asi continuava (e si continuerà) a discutere disenza far nulla. E, dopo il secondo scudetto, anche la Fiorentina è scivolata nel pantano diToscana dove sogni e progetti pubblici finiscono ...