Adele veste italiano e trionfa ai Brit Awards 2022

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La cantante e compositrice ingleseposa con indosso un abito Armani (nel corso della serata i cambi d'abito saranno tre, tra cui un Valentino) sul tappeto rosso al suo arrivo per ia Londra. La superstar vincitrice di 15 Grammyhato ai premi più prestigiosi della musicaannica a Londra ricevendo tre statuette nelle categorie "Artista dell'anno", "Canzone dell'anno" con "Easy on me" e "Mastercard album dell'anno" con "30".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads//02/-e--ai-0209 video ...