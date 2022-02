Zingaretti: 10.9 mln per salute mentale giovani (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Voucher per assistenza psicologica e accesso alle cure per la salute mentale e prevenzione del disagio psichico, potenziamento degli Sportelli di ascolto per il supporto e l’assistenza psicologica nelle scuole e rafforzamento dei servizi territoriali per la salute mentale. Sono queste le azioni principali di ‘aiutaMente giovani’, il piano per la tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico messo a punto dalla Regione Lazio insieme all’Ordine degli psicologi grazie a un finanziamento di 10,9 milioni di euro del Fondo FSE+ 2021-2027. Il Lazio diventa così la prima regione in Italia a mettere in campo una serie di azioni – che saranno realizzate nel prossimo triennio (2022-2025) – per rispondere alle problematiche delle ragazze e dei ragazzi a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – Voucher per assistenza psicologica e accesso alle cure per lae prevenzione del disagio psichico, potenziamento degli Sportelli di ascolto per il supporto e l’assistenza psicologica nelle scuole e rafforzamento dei servizi territoriali per la. Sono queste le azioni principali di ‘aiutaMente’, il piano per la tutela dellae la prevenzione del disagio psichico messo a punto dalla Regione Lazio insieme all’Ordine degli psicologi grazie a un finanziamento di 10,9 milioni di euro del Fondo FSE+ 2021-2027. Il Lazio diventa così la prima regione in Italia a mettere in campo una serie di azioni – che saranno realizzate nel prossimo triennio (2022-2025) – per rispondere alle problematiche delle ragazze e dei ragazzi a ...

