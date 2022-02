Verratti: «Non m’importa chi segna, il mio scopo è far giocare bene la squadra, darle serenità» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco Verratti, si racconta in un’intervista a L’Equipe. Dice di seguire il calcio in tv anche quando non gioca. «Guardo tutto. Io, quando parlo con giocatori che non guardano le partite, non capisco come fanno». A volte riguarda anche le sue partite. Parla del ruolo di centrocampista. «Non gioco per segnare, gioco per far giocare bene la squadra. Ma, nel calcio di oggi, per fare cinque, sei, sette gol a stagione… Dipende anche da in quale squadra giochi. A Parigi, con Mbappe, Neymar, Messi, Di Maria, che segnano tanto, si vede meno. In una squadra come la Juventus, ad esempio, i gol dei difensori o dei centrocampisti pagano molto. Perché non hanno gli attaccanti che segnano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco, si racconta in un’intervista a L’Equipe. Dice di seguire il calcio in tv anche quando non gioca. «Guardo tutto. Io, quando parlo con giocatori che non guardano le partite, non capisco come fanno». A volte riguarda anche le sue partite. Parla del ruolo di centrocampista. «Non gioco perre, gioco per farla. Ma, nel calcio di oggi, per fare cinque, sei, sette gol a stagione… Dipende anche da in qualegiochi. A Parigi, con Mbappe, Neymar, Messi, Di Maria, cheno tanto, si vede meno. In unacome la Juventus, ad esempio, i gol dei difensori o dei centrocampisti pagano molto. Perché non hanno gli attaccanti cheno ...

