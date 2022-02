Uomini e donne: anticipazioni 8 febbraio 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, 8 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, nel corso della messa in onda, vedremo, dopo le ultime delusioni, al centro del palco Gemma che, dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, uscirà con un nuovo cavaliere. La Dama è rimasta colpita da un nuovo Cavaliere e ha deciso di uscire con quest’ultimo. Sarà la volta buona? In seguito, Maria De Filippi ha fatto accomodare Ida al centro dello studio. Ida Platano, di recente, ha avuto un momento di smarrimento e confusione durante il quale è scoppiata in lacrime per Riccardo. A seguito del suo sfogo, dalle scale è sceso un nuovo cavaliere per lei. Si tratta di Alessandro, il quale sembra essersi guadagnato sin dal primo momento la simpatia di Ida. Infatti, durante la puntata che andrà in onda oggi 8 febbraio ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, 8, andrà in onda una nuova puntata die, nel corso della messa in onda, vedremo, dopo le ultime delusioni, al centro del palco Gemma che, dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, uscirà con un nuovo cavaliere. La Dama è rimasta colpita da un nuovo Cavaliere e ha deciso di uscire con quest’ultimo. Sarà la volta buona? In seguito, Maria De Filippi ha fatto accomodare Ida al centro dello studio. Ida Platano, di recente, ha avuto un momento di smarrimento e confusione durante il quale è scoppiata in lacrime per Riccardo. A seguito del suo sfogo, dalle scale è sceso un nuovo cavaliere per lei. Si tratta di Alessandro, il quale sembra essersi guadagnato sin dal primo momento la simpatia di Ida. Infatti, durante la puntata che andrà in onda oggi 8...

