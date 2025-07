Amori & Incantesimi 2 | cast confermato per il sequel cult con Sandra Bullock e Nicole Kidman

Tornano anche Dianne Wiest e Stockard Channing, mentre Evan Rachel Wood rivela di non essere stata richiamata per il seguito. Dopo anni di voci e speranze, Amori & incantesimi 2 è finalmente realtà : il sequel del film del 1998 con protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman è in fase di sviluppo presso Warner Bros., e negli ultimi mesi sono emersi dettagli significativi sul cast e sulla produzione. Tutto quello che sappiamo su Amori & incantesimi 2 Il progetto, inizialmente anticipato nel 2023, ha preso slancio quando WB ha pubblicato un primo teaser a sorpresa sui social, alimentando l'entusiasmo dei fan della pellicola originale.

Amori e incantesimi 2: il sequel con Sandra Bullock e Nicole Kidman ha una data di uscita - Warner Bros ha svelato che il film Amori e incantesimi 2 verrà distribuito nei cinema americani nel mese di settembre 2026.

Nicole Kidman e Sandra Bullock di nuovo insieme per il sequel di ‘Amori e incantesimi’ - Le sorelle Owens sono tornate. Il sequel di ‘Amori e incantesimi’ (titolo originale Practical Magic) sarà uno degli eventi cinematografici del 2026.

Amori & Incantesimi: Nicole Kidman aveva in programma il sequel da decenni - La star di Babygirl e Eyes Wide Shut ha raccontato di aver lavorato al sequel del film del 1998 con Sandra Bullock ormai da diversi anni.

