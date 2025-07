Bibbona | Guida la moto ma è positivo alla cocaina denunciato un 40enne

Guidava la moto ma, una volta fermato dai carabinieri per un controllo stradale, è risultato positivo alla cocaina. Per questo un 40enne residente nel cecinese è finito nei guai. È stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, a suo carico, sono scattati anche il ritiro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: guida - moto - positivo - cocaina

Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori - (Adnkronos) – Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori.

Marco Bacchiega morto in un incidente in moto a 55 anni: l'ipotesi del malore alla guida, la curva «dritta» e lo schianto contro il guardrail - BERGANTINO-MELARA - Un'altra vittima della strada, sulla Regionale 482 che collega l'Alto Polesine con il Basso Mantovano.

Sparatoria Monreale, fermato 18enne Samuel Acquisto, era alla guida della moto da cui sono stati esplosi i colpi, il ragazzo si è consegnato con il suo legale - Samuel Acquisto, 18 anni del quartiere Zen di Palermo, è accusato di “strage in concorso” Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta a Monreale, dove tre giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti.

Aggiornamento delle 13.00 Si chiamava Fabio Peluso il 57enne conducente del mezzo a due ruote che ha perso la vita nello scontro con una vettura nella serata di ieri 1 luglio. Alla guida dell’auto un 50enne risultato successivamente positivo all’acool test. Vai su Facebook

