Il VIDEO del ritrovamento del bambino autistico scomparso a Ventimiglia il bacino al soccorritore e l' abbraccio col sorriso

Il soccorritore che ha trovato Allen, dopo due giorni dalla sua scomparsa a Ventimiglia, ha registrato un video col bambino in braccio per tranquillizzare subito i suoi genitori Il video del ritrovamento del bambino autistico di 5 anni scomparso a Ventimiglia sta facendo il giro del web commu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Il VIDEO del ritrovamento del bambino autistico scomparso a Ventimiglia, il bacino al soccorritore e l'abbraccio col sorriso

Trovato bambino autistico scomparso a Ventimiglia, la VIDEO-ricostruzione di tutte le fasi: ecco Allen Bernard Ganao mentre vaga per 3 km fino al casolare

Come è stato ritrovato Allen, la strategia dello psicologo: «Un bambino con autismo cerca un luogo protetto». La ricerca nei cunicoli - Dopo quasi due giorni di ricerche senza sosta, Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l‚Äô11 luglio da un campeggio di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone ...

