Turisti in fuga dall’Elba Arriva il temporale partenza anticipata | è caos

Portoferraio (Isola d’Elba), 13 luglio 2025 – Il maltempo e i temporali che si sono abbattuti sulla costa, ed in particolare sull’Isola d’Elba, hanno spinto centinaia di turisti ad anticipare il rientro dalle vacanze. Tutti in fuga dopo il nubifragio e auto dirette verso gli imbarchi al porto di Portoferraio, peccato che questo abbia generato veri e propri momenti di caos per salire sui traghetti. Eh già , perchè ad aver avuto la stessa idea sono stati praticamente tutti: intorno all’ora di pranzo, decine di auto si sono riversate nella zona del porto, con conseguenti code e imbottigliamenti. La pioggia, che ha continuato a cadere in maniera copiosa per tutta la mattina, non ha certamente aiutato: le auto si sono incolonnate e in molti hanno fatto fatica ad arrivare in tempo al tanto agognato traghetto, con disagi e lamentele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turisti in fuga dall’Elba. Arriva il temporale, partenza anticipata: è caos

