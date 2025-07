MotoGp zero sorpassi e boom di cadute | al Sachsenring domina Marc Marquez e finiscono la gara in dieci

Marc Marquez domina il Gran premio di Germania 2025 davanti al fratello Alex e al compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Lo spagnolo è ormai il padrone della MotoGp e sulle amate curve del Sachsenring non ce n’è per nessuno. Ma anche alle sue spalle la gara è stata terribile: pochissima bagarre e zero sorpassi nelle posizioni di vertice. Le uniche emozioni le hanno purtroppo regalate le cadute: è stata una carneficina, con appena dieci piloti arrivati al traguardo. E già la griglia di partenza era priva di Maverick Vinales e Franco Morbidelli, assenti dopo i botti di ieri. I Marquez firmano quindi l’ennesima doppietta, la Ducati festeggia l’ennesima tripletta sul podio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, zero sorpassi e boom di cadute: al Sachsenring domina Marc Marquez e finiscono la gara in dieci

