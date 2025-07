leonardo maria del vecchio festa al twiga con fedez e champagne regalato al pubblico

Marina di Pietrasanta, 13 luglio 2025 – E’ arrivato in Versilia Leonardo Maria Del Vecchio, e subito fa notizia: ha regalato champagne a tutti i clienti presenti. Tariffe stellari per le tende esclusive nei lidi vip della Versilia Il rampollo Luxottica che quest’anno ha acquisito il brand Twiga da Flavio Briatore è stato avvistato a notte fonda al club assieme all’amico Fedez ospite atteso in consolle. Cappellino e t-shirt nera con tatoo in vista, Del Vecchio non si e’ sottratto alla folla di giovani presenti nel locale ma, anzi, ha anticipato per tutti uno speciale regalo: 60 bottiglie di Dom Perignon gratuite per il pubblico che ha ovviamente gradito l’inaspettato omaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

