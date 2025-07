Calcio accordo Fifa-sindacato giocatori | riposo di 72 ore tra due gare

Nel calcio riposo minimo obbligatorio di 72 ore tra una partita e l’altra e un periodo di ferie di 21 giorni al termine di ogni stagione. Sono questi i termini dell’ accordo trovato dalla Fifa con il sindacato dei giocatori in un vertice che si è svolto a New York a poche ore dalla finale del Mondiale per club. La Fifa: “Salute giocatori è priorità assoluta”. La Fifa ha parlato di “ discussioni progressive ” aggiungendo che la salute dei giocatori è una “priorità assoluta”. La Fifa conta di prendere in considerazione le esigenze di viaggio e le condizioni climatiche nella pianificazione delle future competizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, accordo Fifa-sindacato giocatori: riposo di 72 ore tra due gare

Calendari calcio da rifare, riforma shock della Fifa! "Obbligatorie 72 ore di riposo tra le partite" - Accordo tra il massimo organismo mondiale e il sindacato dei calciatori: "Almeno 21 giorni di ferie e almeno 3 giorni pieni prima di un'altra gara" ... Da tuttosport.com

