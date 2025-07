Ascolto e pazienza così nasce e si coltiva la molla della creatività

Esiste una qualità profondamente umana, troppe volte trascurata, capace di ridare profondità al nostro esistere: la creatività. Spesso relegata all’ambito artistico, essa rappresenta in realtà un’attitudine trasversale, una forza generativa inscritta nel nostro DNA. Non è un privilegio di eletti, ma una potenzialità dormiente che ognuno può risvegliare. La creatività, infatti, non si esaurisce con il produrre originalità: è l’arte di collegare frammenti dispersi, di scorgere opportunità negli interstizi degli ostacoli. E' uno slancio vitale che trasforma le cadute in rinascite, plasma linguaggi rigenerativi nei conflitti, adattandosi con duttilità alle prove del quotidiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

