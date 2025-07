Xhaka Inter, Pedullà frena e chiarisce la verità sull’interesse dei nerazzurri per il centrocampista svizzero del Leverkusen. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti del calciomercato Inter potrebbero tentare un’operazione per Granit Xhaka, centrocampista elvetico dell’Arsenal, nel caso in cui Hakan Calhanoglu dovesse lasciare la squadra. Nonostante l’interesse del Galatasaray per il turco, la proposta avanzata dal club turco, che si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, è lontana dalle richieste dell’ Inter, che ne chiede circa tre volte tanto. Xhaka, 32 anni, è noto per la sua solidità in mezzo al campo e la capacità di dettare il gioco, qualità che potrebbero fare al caso dei nerazzurri in caso di un’eventuale partenza di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Xhaka Inter, Pedullà frena: «Chi parla di lui in nerazzurro dovrebbe prima spiegarci un’altra cosa. Mi sembra come la Sora Camilla»