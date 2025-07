Cina | archeologia subacquea svela capsula del tempo nell’oceano

L'archeologia subacquea avanzata ha rivelato antichi relitti nel Mar cinese meridionale, portando alla luce tesori in porcellana dell'epoca Ming che testimoniano il ruolo centrale della Via della seta marittima negli scambi commerciali e culturali storici. Questi reperti riflettono secoli di dialogo tra civilta' tra Cina e Italia, risalendo ai legami dell'epoca rinascimentale, forgiati attraverso il viaggio globale delle ceramiche di Jingdezhen. Oggi questa eredita' rivive grazie a una rinnovata cooperazione: musei di entrambi i Paesi portano avanti congiuntamente missioni archeologiche in acque profonde, ricerche accademiche e mostre culturali.

Cina-Italia: archeologia in acque profonde svela scambi plurisecolari attraverso l’oceano - Quando gli archeologi sono scesi sul fondale della scarpata nord-occidentale del Mar Cinese Meridionale durante le missioni del 2023 e del 2024, sono rimasti sbalorditi davanti all’ordinata disposizione e all’enorme quantita’ di manufatti in porcellana giacenti in silenzio sotto le onde.

