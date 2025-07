Sabrina carpenter sorprende i fan con una leggendaria band pop rock britannica

l’incredibile sorpresa di sabrina carpenter con i duran duran a hyde park. In un contesto musicale sempre piĂą orientato alla spontaneitĂ e all’effetto sorpresa, alcuni artisti si distinguono per la capacitĂ di coinvolgere il pubblico con guest star inaspettate. Recentemente, durante una delle sue tappe londinesi, sabrina carpenter ha stupito gli spettatori portando sul palco un’icona del rock degli anni ’80. Questo evento ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica, evidenziando come le esibizioni dal vivo continuino ad essere un momento di grande emozione e sorpresa. la performance di sabrina carpenter con i durand durand. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sabrina carpenter sorprende i fan con una leggendaria band pop rock britannica

