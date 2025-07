Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

Al Sachsenring dominio assoluto dello spagnolo. I due piloti italiani cadono in curva 1 quando erano in seconda posizione. Ottima gara del torinese di Ducati che rimonta dall'11ª. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio

In questa notizia si parla di: cadono - marc - marquez - trionfa

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: cadono Di Giannantonio e Bezzecchi! Marc Marquez vola via, Bagnaia 3° - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 giri: davvero un momento disastroso per gli italiani! In pochi istanti cadono Bezzecchi e Di Giannantonio.

Marc Marquez trionfa anche in Germania davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Di Giannantonio; MotoGP Germania: Marc Marquez trionfa davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Diggia in lotta per il podio; Cadono Rossi e Lorenzo, Marc Marquez vince ed è campione del mondo!.

Marquez: "Preso tanti rischi per vincere, il solito Marc...". Bezzecchi: "Ci voleva un giro in meno" - Marc Marquez si gode l'ennesimo trionfo di una stagione da dominatore assoluto, dopo la Sprint Race del GP di Germania: "I primi due- Lo riporta msn.com

MotoGP Germania: Marquez trionfa in rimonta nella Sprint, Bezzecchi lotta ma è 2° - Sul podio con lo spagnolo e l'italiano anche Fabio Quartararo, solo 12° Bagnaia. Come scrive msn.com