Un incendio è divampato nella zona dell’ortomercato a Calvairate, a Milano. Una densa colonna di fumo nero è visibile da tutta la zona sud della cittĂ . Gli agenti della Polizia locale meneghina hanno bloccato l’accesso in via Bonfadini. Sul posto sono giĂ presenti i soccorsi di Areu 118. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, vasto incendio in zona Ortomercato di Calvairate

