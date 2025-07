Alessia Merz | A Non è la Rai poca solidarietà femminile Ecco perché non sono sui social

La soubrette trentina ha ricordato gli esordi, da Pino Insegno che l'ha scoperta a quel film in cui l'hanno scelta al posto di Angelina Jolie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alessia Merz: "A Non è la Rai poca solidarietà femminile. Ecco perché non sono sui social..."

In questa notizia si parla di: alessia - merz - poca - solidarietà

Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia Merz: “Ho lasciato la tv a 31 anni, non ho rimpianti” - Fabio Bazzani è un ex calciatore molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane.

Alessia Merz, chi sono il marito Fabio Bazzani e i figli Niccolò e Martina - Fabio Bazzani infatti è un ex calciatore molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane.

Cristina Quaranta, la stoccata in diretta a La Volta Buona: “Alessia Merz mi ha penalizzata” - C’è chi in trent’anni cambia città, lavoro e amici. E poi ci sono Cristina Quaranta e Alessia Merz che, dopo una vita, si ritrovano nello stesso studio televisivo, a La Volta Buona di Caterina Balivo, e regalano al pubblico un amarcord a metà tra l’amarognolo e il tenero.

Alessia Merz ha raccontato un episodio spiacevole vissuto durante la sua carriera in TV. L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche ricordato gli inizi e spiegato cosa le piacerebbe fare oggi. Dopo anni di televisione, Alessia ha scelto di dedicarsi alla famiglia. Si è Vai su Facebook

Alessia Merz: A Non è la Rai poca solidarietà femminile. Ecco perché non sono sui social...; Alessia Merz: «Mi notò Pino Insegno, così arrivai a Non è la Rai. Boncompagni delizioso, le ragazze meno: una volta mi tolsero la sedia da sotto il sedere»; Alessia Merz: «Addio tv per la famiglia, ora vorrei tornare. Manderei mia figlia a Non è la Rai».