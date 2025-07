Temporali forti in Lombardia allerta meteo | rischio fenomeni intensi anche nel Comasco

Per la giornata di oggi, sabato 13 luglio, la Protezione civile della Lombardia ha emesso un‚Äôallerta meteo gialla per rischio di temporali forti, che riguarda anche alcune zone della provincia di Como. Instabilit√† in¬†pianura: il bollettino della protezione civile Secondo le previsioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Un'altra settimana instabile, tra rovesci, schiarite e possibili temporali (anche forti) - Siamo in primavera e il clima un po' pazzerello è tipico della stagione. Questa settimana, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48.

Forti temporali in arrivo nel Bresciano: allerta gialla della Protezione Civile - La Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per forti temporali, riguardante la pianura, i laghi e le Prealpi bresciane, che resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 aprile.

Per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana meridionale, costa e Arcipelago, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla per temporali anche in Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbr

**BREAKING NEWS DI PAVIA UNO TV, RADIO PAVIA E LOMBARDIA LIVE 24** ALLERTA ARANCIONE PER MALTEMPO IN LOMBARDIA: TEMPORALI E FORTI RAFFICHE DI VENTO. A PAVIA CADUTE PIANTE SU AUTO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Temporali forti in Lombardia, allerta meteo: rischio fenomeni intensi anche nel Comasco - Secondo le previsioni, nella seconda parte della giornata il tempo tenderà a stabilizzarsi su Alpi e Prealpi, mentre sarà più instabile sulla pianura orientale. Da quicomo.it

Maltempo, oltre 5mila fulmini sulla costa della Toscana. In Liguria prolungata allerta - Il maltempo si abbatte su tutta l'Italia, con ben tredici interessate dall'allerta meteo per temporali dal Nord al Centro. Scrive msn.com