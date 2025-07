Non c‚Äô√® solo la collaborazione con Tel Aviv per la messa a punto di un piano di ‚Äúsvuotamento‚ÄĚ di Gaza e per la costituzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation, ente privato per la distribuzione del cibo nella Striscia costituita da Israele e Stati Uniti. Per la societ√† di consulenza statunitense Boston consulting group (Bcg) spunta un altro contratto da oltre un milione di dollari per una collaborazione una societ√† privata statunitense per trasportare cibo a Gaza via mare. A darne conto √®, di nuovo, il quotidiano inglese Financial Times, mentre Bcg ha rifiutato di commentare. Secondo fonti a conoscenza del progetto, un team di Boston consulting ha collaborato con Fogbow, un gruppo di distribuzione di aiuti guidato da veterani militari statunitensi, a un progetto finanziato dal Qatar che mirava a far arrivare gli a iuti umanitari su chiatte da Cipro a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, per Boston Consulting anche un contratto da un milione per un progetto privato di aiuti via mare