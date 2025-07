Uomini e Donne Gianni Sperti diventa tronista | i corteggiatori saranno uomini o donne?

Gianni Sperti lascia il suo ruolo storico di opinionista di Uomini e donne per diventare tronista. Scopriamo se i corteggiatori per lui saranno uomini o donne! Leggi anche: Gianni Sperti racconta il momento più buio della sua vita: aveva perso 16 chili, stava malissimo, ecco perché Dalle ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale Nuovo TV pare che Gianni Sperti possa diventare un tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) Gianni Sperti diventa tronista. Pare che Gianni Sperti sia pronto per mettersi in gioco a Uomini e donne. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Uomini e Donne, Gianni Sperti diventa tronista: i corteggiatori saranno uomini o donne?

Gianni Sperti non sarà più opinionista di Uomini e Donne? Spunta una clamorosa indiscrezione sul nuovo possibile ruolo (LEGGI TUTTO NEI COMMENTI) Vai su Facebook

