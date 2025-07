Bilanci partiti 2024 pesano gli onorevoli morosi Il M5s ha 2,8 milioni di crediti

Roma, 13 luglio 2025 – Il problema ricorrente nei bilanci 2024 dei partiti sono gli onorevoli morosi. Un fenomeno bipartisan che va da Forza Italia al Pd, passando per il Movimento 5 stelle. Si muove invece in controtendenza Sinistra italiana, che vede aumentare i contributi dei propri parlamentari (da 204mila a 281mila euro), tutti tra i 42 mila e i 55 mila euro. Conti alla mano, dunque. Con un avanzo di oltre 2 milioni di euro, Il M5s iscrive a bilancio 2,8 milioni di euro di crediti verso parlamentari e consiglieri regionali, e 1,4 milioni per indennità di fine mandato. Rispetto al 2023, per il Pd cala di 55mila euro la voce crediti verso senatori e deputati, a 441mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bilanci partiti 2024, pesano gli onorevoli morosi. Il M5s ha 2,8 milioni di crediti

In questa notizia si parla di: milioni - bilanci - partiti - onorevoli

Chiara Ferragni, i bilanci in rosso delle società : persi 5,7 milioni nel 2024. «Colpa della crisi e di una pausa strategica» - Le società di Chiara Ferragni hanno perso complessivamente 5,7 milioni di euro nel 2024. È quanto si legge nero su bianco sui bilanci pubblicati, che riflettono un risultato.

Un “rosso” da 5,7 milioni di euro per Chiara Ferragni: i bilanci delle sue società - Le società di Chiara Ferragni, la T bs Crew e Fenice Srl, hanno chiuso i bilanci del 2024 con “rosso” complessivo di 5,7 milioni, “coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa”, si legge nella nota ufficiale rilasciata dopo l’assemblea di Fenice, cui fanno capo i marchi dell’imprenditrice digitale.

Disavanzo nei bilanci delle Asl: trovato il tesoretto da 51 milioni - La Regione Puglia, tra le pieghe dei bilanci, ha trovato un?tesoretto? per coprire il buco della sanità senza dover ricorrere all?utilizzo dell?extragettito pari a 47.

Bilanci partiti 2024, pesano gli onorevoli morosi. Il M5s ha 2,8 milioni di crediti; Onorevoli morosi, le quote non pagate un guaio per i partiti; Soldi ai partiti, Fratelli d’Italia prima con 26 milioni. Per la Lega record di erogazioni liberali.

Bilanci partiti 2024, pesano gli onorevoli morosi. Il M5s ha 2,8 milioni di crediti - In controtendenza Sinistra italiana, che vede aumentare i contributi dei propri parlamentari. Secondo msn.com

Onorevoli morosi, le quote non pagate un guaio per i partiti - Onorevoli morosi: il problema è ricorrente nei bilanci del 2024 di diversi partiti, da Forza Italia al Pd, passando per il M5s. Segnala quotidiano.net