Ordine d’arrivo MotoGP GP Germania 2025 | dominio di Marc Marquez al Sachsenring Bagnaia sul podio

Calato il sipario sul GP di Germania 2025 di MotoGP, tappa del Mondiale 2025. Sul tracciato del Sachsenring una gara molto difficile da interpretare, su uno dei tracciati più tortuosi del calendario iridato. Una pista molto particolare quella tedesca: 10 curve a sinistra e solo 3 a destra di 3671 m, che mette a dura prova l’anteriore e l’impianto frenante. Un tracciato sul quale Marc Marquez ha posto sovente il proprio sigillo. Alla vigilia di questo week end, lo spagnolo aveva posto la propria firma in undici circostanze in totale, considerando tutte le classi, mentre sono state otto le affermazioni in top-class. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2025: dominio di Marc Marquez al Sachsenring, Bagnaia sul podio

In questa notizia si parla di: motogp - germania - marc - marquez

Dove la prossima gara di MotoGP? GP Germania 2025: programma, orari, tv - La MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo sarà però l’unico weekend di respiro in un periodo viceversa estremamente intenso.

MotoGP, GP Germania 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 luglio al Sachsenring - Dopo un weekend di riposo torna in scena il Motomondiale 2025 che si sta avvicinando sempre più velocemente alle tanto attese vacanze estive.

MotoGP Germania, dove vedere la gara del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW - La copertura televisiva dell'11° appuntamento della stagione: le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: alle 14.00 la gara. Marc Marquez vuole la doppietta, Bagnaia per uscire dalla crisi - Vai su X

POLE PER MARC MARQUEZ AL GP DI DI GERMANIA Marc #Marquez si assicura la prima posizione in griglia MotoGP anche in condizioni meteorologiche non favorevoli al Sachsenring #gpgermania #tuttosport Vai su Facebook

MotoGp Germania al Sachsenring, la gara in diretta: cadono Bezzecchi Di Giannantonio. Marquez al comando davanti ad Alex Marquez e Bagnaia; MotoGP LIVE, la gara del GP di Germania: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA; MotoGP, Marc Marquez vince il GP Germania al Sachsenring: Bagnaia terzo, classifica e ordine di arrivo.

MotoGP 2025. GP di Germania. Dominio totale di Marc Marquez. Nella gara delle cadute torna sul podio Pecco Bagnaia [RISULTATI] - Ne hanno approfittato Alex Marquez (2°) e Bagnaia (3°) ... moto.it scrive

MotoGP Germania, le pagelle: Marc Marquez (9) cannibale, Alex Marquez (8) rapace. Pecco Bagnaia (5,5) disperso - Tante le cadute, tra cui quelle di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, ... Come scrive msn.com