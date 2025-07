© Mediaset Infinity Thomas Forrester mette un freno a Steffy nelle prossime puntate di Beautiful. Stanco del modo in cui interferisce nel suo rapporto con Hope Logan, il giovane stilista invita la sorella a non intromettersi più nella sua storia d’amore e le dice di estendere tale richiesta anche al cognato Finn. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni  che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2025: Thomas chiede a Steffy di non interferire più nella sua storia con Hope