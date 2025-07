Agguato in viale Unità d' Italia | ritrovati sei bossoli sul luogo della sparatoria

Nella notte tra l'11 e il 12 luglio, quando erano circa le 4 del mattino, si è verificato un agguato in viale Unità d'Italia a Bari, a seguito del quale una ragazza di 20 anni, che non era il bersaglio di chi ha sparato, è stata ferita di striscio alla spalla. Fortunatamente, dopo essere stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: agguato - viale - unità - italia

Omicidio in viale dei Picciotti a Palermo, uomo accoltellato in strada in un agguato - Accoltellato a Palermo, non ce l'ha fatta il clochard romeno di 48 anni. Indagini in corso sul l'omicidio in viale dei Picciotti.

Agguato in viale Unità d'Italia: ritrovati sei bossoli sul luogo della sparatoria https://ift.tt/mCEIjF5 https://ift.tt/m4cv8WV Vai su X

Agguato in viale Unità d'Italia: ritrovati sei bossoli sul luogo della sparatoria; Spari nella notte, ferita una ragazza in viale Unità d’Italia; Ragazza ferita per errore in agguato a Bari,recuperari 6 bossoli.