Fabrizio Romano ha dato l'annuncio che tutti i tifosi partenopei aspettavano: " Here we go!" Il giornalista di mercato piĂą seguito al mondo ha confermato su X l'accordo definitivo tra Napoli e Bologna per il trasferimento del centrale classe 1998. Sam Beukema è un nuovo difensore del Napoli. Dopo settimane di serrati negoziati, il club di De Laurentiis ha trovato l'accordo totale con il Bologna per il trasferimento del centrale olandese, regalando ad Antonio Conte un perno fondamentale per il suo nuovo pacchetto arretrato. Quanto ha pagato il Napoli per Beukema?. L'operazione si è conclusa nelle ultime ore, al termine di un lungo braccio di ferro con il club emiliano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Beukema al Napoli, here we go di Fabrizio Romano| Conte ha il suo nuovo difensore