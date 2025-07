Mediterraneo un mare malato

L’aumento delle temperature favorisce la tropicalizzazione del mare, con la scomparsa delle specie tradizionali L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mediterraneo, un mare malato

Cava de' Tirreni, al Premio Com&Te protagonista il Mare Nostrum con la pubblicazione Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti; Inquinamento, il Mediterraneo è malato; I consumi aumentano e il pesce diminuisce Stop allo sfruttamento.

Musumeci, Mediterraneo mare malato da difendere su più fronti - Sono i diversi fronti sui quali va difeso il mare secondo il ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile Nello Musumeci che oggi è intervenuto in collegamento al convegno sull'Economia ... Lo riporta ansa.it

Mar Mediterraneo, perché si sta scaldando più velocemente degli altri mari. E perché questo è un grosso problema - Questo ha conseguenze sulla biodiversità, sull'economia e sullo sviluppo di uragani ... Come scrive wired.it