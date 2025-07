Sebastiano Esposito Inter il Cagliari pronto a chiudere l’affare | resiste la concorrenza di quell’altro club di A

. Le ultime. Il Cagliari è pronto a concludere due operazioni di mercato significative, con Sebastiano Esposito e Michal Folorunsho come obiettivi principali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club sardo punta a definire entrambe le trattative nella giornata di martedì. Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 in arrivo dal mercato Inter, è al centro dell’interesse del Cagliari. Dopo aver trascorso un periodo di prestito all’Empoli, Esposito ha dimostrato il suo valore, e ora il club rossoblĂą è pronto a portarlo in Sardegna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, il Cagliari pronto a chiudere l’affare: resiste la concorrenza di quell’altro club di A

