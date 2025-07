Il cameo dell'attore è stato tenuto segreto fino all'uscita del film. James Gunn spiega perché ha voluto proprio lui per interpretare il padre dell'Uomo d'Acciaio. Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, Superman è finalmente arrivato al cinema. E, contro ogni previsione, la Warner Bros. e i DC Studios sono riusciti a mantenere una delle sorprese più clamorose del film lontano dai radar fino al debutto ufficiale: la partecipazione di Bradley Cooper. Se non avete ancora visto il film e non volete spoiler, è il momento giusto per fermarsi. Ma se siete curiosi: sì, Bradley Cooper interpreta Jor-El, il padre biologico di Superman, in una scena fondamentale all'inizio della pellicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, "Scelto per raccogliere l’eredità di Brando"