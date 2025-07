Calciomercato Juventus Mbangula incompatibile con Tudor | interesse dalla Bundesliga

Il primo gol dello scorso campionato è stato firmato sa Samuel Mbangula, che è stata una delle sorprese positive della stagione della Juventus. Seppur con qualche alto e basso ed un calo negli ultimi mesi, l’esterno belga ha dato il proprio contributo alla causa bianconera, ma nel corso di questa sessione di calciomercato potrebbe salutare la Vecchia Signora, sponsorizzando altre operazioni in entrata come Sancho e Conceicao. Come riportato da IlBianconero.com, ad alimentare le possibilità di una cessione sarebbero soprattutto una questione tattica e di incompatibilità con il modulo di Tudor. Nel 3-4-2-1 del tecnico bianconero, l’essere esterno puro di Mbangula comprometterebbe il suo ruolo all’interno della rosa, spingendolo verso un addio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Mbangula incompatibile con Tudor: interesse dalla Bundesliga

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus - mbangula - incompatibile

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Quanto può guadagnare la Juventus dalla cessione di Mbangula - La Juventus si prepara a cedere Samuel Mbangula, classe 2004, una delle rivelazioni dell’ultima stagione. Si legge su ilbianconero.com

Juventus, per Mbangula c'è la Bundesliga: non rientra negli schemi di Tudor - Considerando le prestazioni fornite in Serie A e in campo europeo, il club bianconero spera di incassare almeno 15 ... Segnala calciomercato.com