Ostia, petardo esplode contro un cassonetto davanti ai palazzi. Paura tra i residenti.

Un'esplosione a Ostia ha svegliato i residenti di via Costanzo Casana. Un boato nel cuore della notte avvenuto in via Costanzo Casana, intorno alle 3. Secondo quanto appreso, un petardo è stato lanciato contro un cassonetto dell'Ama, situato davanti a dei palazzi. Esplosione a Ostia: bomba carta. 🔗 Leggi su Romatoday.it