Queen Bowie U2 e… un’esibizione tagliata in diretta | la scaletta completa del Live Aid è un colpo al cuore

Il 13 luglio 1985 entrava nella storia della musica mondiale come la data del Live Aid, il maxi concerto che si è svolto in diverse città con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla popolazione che dal 1983 al 1985 soffriva per la grande carestia etiope. L’idea è di Bob Geldof dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox, che, sull’onda di Band Aid, riuscirono a radunare le più grandi star dell’epoca per quello che sarebbe diventato uno degli eventi musicali più significativi della storia. Tenutosi al Wembley Stadium di Londra e al John F. Kennedy Stadium di Philadelphia, davanti rispettivamente a circa 72mila e 90mila spettatori, fu trasmesso via satellite in 150 paesi, con un’audience di circa 2 miliardi di telespettatori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

