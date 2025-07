Sinner-Alcaraz alle 17 c’è tutto in gioco | anche il primo posto nel ranking Atp Mundo Deportivo

Alle 17 va in scena la finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il primo è favorito per il suo status di forma invidiabile, l’azzurro prova a invertire il trend nei confronti diretti con lo spagnolo. Una sfida che non varrĂ solo il terzo Slam stagionale (fin qui i due si sono spartiti equamente gli altri giĂ giocati) ma anche una buona fetta del ranking Atp. A seguire un articolo di Mundo Deportivo sull’argomento. Sinner-Alcaraz, c’è in palio tutto: occhio al primo posto ranking. “Carlos Alcaraz «è il favorito perchĂ© ha vinto le ultime due volte e per come sta giocando e per la sua sicurezza», ha analizzato il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

