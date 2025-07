Tifosi in delirio per il primo giorno di raduno della Roma

Sono venuti in centinaia a Trigoria ad accogliere la squadra della Roma per il primo giorno di raduno. Giovani, meno giovani, bambini, tutti in delirio per i loro idoli. Il primo ad arrivare è stato mister Gasperini poi Dybala, Dovbyk, Mancini, Cristante e tutta la rosa a seguire. Il piazzale davanti alla sede della Roma era invaso di gente che correva dietro le macchine dei calciatori, che venivano letteralmente assaltate. Quasi tutti si sono fermati per concedere autografi e fotografie, bocche cucite ma tanti sorrisi. Tra i tifosi nonostante il mercato ancora fermo della Roma c'è fiducia ma soprattutto c'è tanta voglia di crederci.

