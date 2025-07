Beukema Napoli è fatta | Conte ha il nuovo rinforzo per la sua difesa era accostato anche alla Juve Tutti i dettagli dell’operazione col Bologna

Beukema Napoli, è fatta per il passaggio del difensore del Bologna in azzurro. Era accostato anche alla Juve, tutti i dettagli dell’affare. Il Napoli ha il suo nuovo pilastro per la difesa. Come riferito da Fabrizio Romano, è stato definito l’acquisto di Sam Beukema dal Bologna. La trattativa, che andava avanti da settimane, si è finalmente conclusa, consegnando al tecnico Antonio Conte il rinforzo di forza ed esperienza richiesto per blindare la retroguardia azzurra in vista della prossima stagione. Un colpo da 31 milioni: i dettagli dell’accordo con il Bologna. Dopo settimane di dialoghi, la dirigenza del Napoli, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha trovato l’intesa definitiva con il Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Beukema Napoli, è fatta: Conte ha il nuovo rinforzo per la sua difesa, era accostato anche alla Juve. Tutti i dettagli dell’operazione col Bologna

