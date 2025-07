Roma Femminile obiettivo Rieke per il centrocampo | contatti continui

La Roma Femminile continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Sanne Troelsgaard, il club giallorosso è alla ricerca di un profilo che possa rafforzare il cuore del centrocampo di Alessandro Rossettini. Come riportato da Il Romanista, il nome individuato è quello di Annalena Rieke, centrocampista tedesca classe 1999 attualmente in forza all’Essen. Il profilo di Rieke. FisicitĂ , versatilitĂ e senso del gol: Rieke risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza romanista. Alta 1,72, dotata di una struttura importante e di un buon piede, è capace di interpretare piĂą ruoli in mediana, sia come mezz’ala che come regista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

