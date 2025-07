Vocabolario Treccani contro il body shaming | segnala i termini offensivi

(Adnkronos) – In un'epoca dominata dai social media e dall'immagine, il linguaggio che utilizziamo per descrivere il corpo è diventato un campo di battaglia culturale e sociale. Le parole, troppo spesso scagliate con leggerezza, hanno un peso. E, nel caso del body shaming, possono colpire con violenza. Per questo, oggi più che mai, anche i

Treccani 100: presentato il nuovo vocabolario per i giovani. Si torna all’antico contro la deriva di like e cuoricini - Tanti ragazzi comunicano soltanto con messaggi sui social o addirittura usando solo le emoticon. Per questo motivo, l’istituto dell’enciclopedia italiana Treccani ha rilanciato una nuova pubblicazione, nata per tutelare la lingua scritta.

Treccani, nuovo ‘Vocabolario 100’ anche per generazione Alpha - Il nuovo Vocabolario Treccani – Dizionario dell’italiano Treccani 100, realizzato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani sotto la direzione di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, rappresenta la prima opera del genere pensata anche per la generazione Alpha: un Dizionario per le ragazze e i ragazzi tra i 9 e i 18 anni con una impostazione completamente originale, immediatamente accessibile, che evita il linguaggio tecnico, gli stereotipi, le abbreviazioni e le discriminazioni e non si limita a spiegare le parole ma le racconta in modo chiaro e semplice, con un andamento discorsivo che risponde alle richieste e alle necessità delle ragazze e dei ragazzi che frequentano la scuola.

Il nuovo Vocabolario Treccani – Dizionario dell'italiano Treccani 100, realizzato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani sotto la direzione di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, rappresenta la prima opera del genere pensata anche per la generazione Alpha: un Dizionario per le ragazze e i ragazzi tra i 9 e i 18 anni con una impostazione completamente originale, immediatamente accessibile, che evita il linguaggio tecnico, gli stereotipi, le abbreviazioni e le discriminazioni e non si limita a spiegare le parole ma le racconta in modo chiaro e semplice, con un andamento discorsivo che risponde alle richieste e alle necessità delle ragazze e dei ragazzi che frequentano la scuola.

