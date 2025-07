Un amore splendido il film romantico per eccellenza della grande Hollywood

UN AMORE SPLENDIDO Tv 2000, ore 21.30. Con Cary Grant, Deborah Kerr e Richard Denning. Regia di Leo Mc Carey. Produzione Usa 1957. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA Lei è una cantante di night, lui un playboy specializzato in ricchi matrimoni. Si conoscono viaggiando in transatlantico ed è presto amore. Ma entrambi sono ancora sentirnentalmente legati ad altri. Si separano ma promettono di rivedersi tra un anno all'Empire State Building. Ma non si trovano. Lei ha un brutto incidente mentre attraversa la strada sotto il Building. Ma l'amore è davvero splendido. Si ritroveranno comunque. PERCHÈ VEDERLO Perché a quasi 60 anni di distanza rimane il film romantico per eccellenza della grande Hollywood. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Un amore splendido", il film romantico per eccellenza della grande Hollywood

