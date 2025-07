John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo con l’ Agenzia delle Entrate in relazione agli oneri tributari derivanti dall’ eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli e nonna dei tre. Un portavoce degli Elkann ha precisato all’ Ansa che «la defizinione complessiva è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate». Secondo Il Fatto Quotidiano la cifra pattuita è di 175 milioni di euro. L’accordo non archivia l’intera vicenda: a Torino continua infatti l’ inchiesta penale per presunta frode fiscale e truffa ai danni dello Stato, riguardante la fittizia residenza svizzera di Marella Agnelli, che potrebbe essere stata utilizzata per sottrarre all’imposizione fiscale italiana beni di grande valore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eredità di Marella Agnelli, accordo tra i fratelli Elkann e il Fisco: verseranno 175 milioni