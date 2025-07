Era l’incubo dei portieri il calcio si è dimenticato di lui | Per sopravvivere ora fa il muratore

Era l’incubo dei portieri, il calcio si è dimenticato di lui Per sopravvivere ora fa il muratore"> Non è sempre facile la vita di un calciatore dopo il ritiro. Spesso bisogna reinventarsi in altri mestieri. Molti calciatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si trovano smarriti di fronte a una quotidianitĂ che non riconoscono piĂą. Abituati a ritmi scanditi dagli allenamenti e dalle partite, a riflettori sempre accesi e a un’identitĂ fortemente ancorata al pallone, il ritiro può trasformarsi in un trauma esistenziale. Senza preparazione o alternative concrete, l’ex professionista scopre un vuoto che non riguarda solo il conto in banca, ma anche il senso stesso della propria vita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Era l’incubo dei portieri, il calcio si è dimenticato di lui | Per sopravvivere ora fa il muratore

In questa notizia si parla di: incubo - portieri - calcio - dimenticato

Courtois sostiene Alexander-Arnold un “incubo” per i portieri dopo una forte Coppa del Mondo da club - 2025-07-02 15:16:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Thibaut Courtois ha elogiato il nuovo compagno di squadra Trent Alexander-Arnold, descrivendo il terzino destro del Real Madrid come un “incubo” con cui affrontare e salutare la sua traversata come “incredibile”.

?L’ex portiere rossoblù ha analizzato il momento della squadra tra calciomercato, ambizioni europee e le prossime sfide di Italiano Vai su Facebook

Il caos portieri, esoneri in serie e disastri in campo: l'anno da incubo della Samp; Angelo Pagotto, l'ex portiere si confessa: «Ero forte come Buffon, poi l'incubo cocaina. A Milano spendevo 40; Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-2: incubo Musah, Jovic dà la scossa. Bene i portieri Maignan e De Gea.

Incubo Ronaldo, scontro col portiere e rigore: cosa sta succedendo - Serata da incubo fino ad ora per Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo: scontro spaventoso col portiere avversario e rigore procurato. Scrive calciomercato.it

Ngapandouetnbu, il portiere incubo dei telecronisti - Calcio - La ... - E dalla panchina camerunese si scalda il portiere di riserva: Rimedio chiede scusa e tenta di pronunciarne il nome, che è Ngapandouetnbu. Secondo repubblica.it