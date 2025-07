Era tra i rovi emozione unica vederlo | parlano gli uomini che hanno trovato il bimbo scomparso a Ventimiglia

Il racconto di Dario Mattiauda, Matteo Trecci ed Edoardo Campione, tre volontari della Protezione civile di Pompeiana, che oggi hanno trovato vivo il bimbo di 5 anni scomparso da un camping a Ventimiglia: "Era nel bosco, rannicchiato tra roveti e erbacce, immobile. Non ha detto niente".

