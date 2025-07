Mondiale per Club Inter i ricavi dei nerazzurri e il confronto con le due finaliste | ecco quanto guadagnano Chelsea e PSG

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG non è solo una sfida sportiva di altissimo livello, ma anche un'opportunità economica enorme. La vincente della partita, che si disputerà al MetLife Stadium di New Jersey, potrà incassare oltre 100 milioni di euro, grazie ai premi in palio. Il solo fatto di essere arrivati fino alla finale ha già garantito al PSG una cifra record di 97,7 milioni di euro da parte della FIFA, mentre i blues londinesi hanno ottenuto poco meno, con 95,7 milioni.

Renato Veiga Juve (Gazzetta), club al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Renato Veiga Juve (Gazzetta dello Sport), club bianconero al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea.

Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee | Conference League - 2025-05-27 16:56:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee | Conference League | Calciomercato.

Mondiale per Club, quanto incassano Chelsea e Psg. Ecco la cifra finale per l’Inter - La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg mette in palio un premio che per il vincitore arriverà a superare i 100 milioni di euro ... Si legge su fcinter1908.it

Chelsea-Psg, incasso da capogiro per chi vince il Mondiale per Club - Stasera la finale del torneo Fifa, di fronteo Maresca e Luis Enrique: chi alza la coppa al cielo guadagna una cifra super ... Lo riporta tuttosport.com