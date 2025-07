Eredità Agnelli fratelli Elkann versano 175 milioni € al fisco per chiudere inchiesta per evasione ceo Exor punta alla messa in prova

John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate il versamento di 175 milioni di euro per risolvere le questioni tributarie relative all’eredità della nonna Marella Agnelli I fratelli Elkann hanno raggiunto un accordo globale per il versamento di 175 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

