Incendio in autostrada | auto gpl prende fuoco un bambino tra le fiamme | cosa è successo

L’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dell’uscita di Petina, nel Salernitano, è stata teatro di un grave episodio nella mattinata di sabato 13 luglio. Intorno alle 9:25, un’auto alimentata a Gpl ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia verso sud, in un momento di traffico sostenuto. Tutti gli occupanti del veicolo, compreso un bambino, sono riusciti a mettersi in salvo poco prima che l’abitacolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono arrivati in breve tempo i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, affiancati dalla Polizia Stradale e dai tecnici dell’Anas. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: fuoco - autostrada - auto - bambino

