Beukema l’ex obiettivo dell’Inter saluta il Bologna ma resta in Serie A | è fatta per il suo passaggio in quella big! Tutte le cifre

e i dettagli. Il Napoli ha finalmente trovato il suo nuovo difensore centrale, un elemento fondamentale richiesto dal tecnico Antonio Conte per rafforzare la retroguardia azzurra. A confermare l’affare è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, con il suo celebre “here we go!”, che ha sancito la chiusura definitiva dell’operazione. Sam Beukema, difensore olandese classe 1999, sarĂ dunque il nuovo rinforzo del club partenopeo. Il centrale del Bologna negli scorsi mesi era stato accostato anche al mercato Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Beukema, l’ex obiettivo dell’Inter saluta il Bologna ma resta in Serie A: è fatta per il suo passaggio in quella big! Tutte le cifre

In questa notizia si parla di: obiettivo - inter - saluta - bologna

Ricci Inter, da Torino non hanno più dubbi! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto! - Ricci Inter, da Torino sono sicuri! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto in casa granata Samuele Ricci continua a essere al centro delle voci di mercato, con l’Inter e il Milan interessati al talento del Torino.

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, i bianconeri intralciano i piani dell’Inter: si inseriscono per questo giocatore: i dettagli.

Righetti: «L’Inter ha l’obbligo di far riposare qualcuno, ma obiettivo» - Righetti, ex giocatore e oggi opinionista, ha detto la sua sull’Inter che giocherà contro il Torino con tantissime seconde linee.

La Juventus saluta il Mondiale per Club agli ottavi: passa il Real Madrid grazie al colpo di testa dell'attaccante classe 2004 Gonzalo Garcia al 54' ? Dopo l'Inter, eliminati anche i bianconeri: nessuna italiana ai quarti di finale della rassegna iridata Vai su Facebook

Bologna-Inter, Italiano: “Treno per l’obiettivo Europa, non ossessione Champions”; Bologna-Inter: sogno Champions per i rossoblù, ma Inzaghi non può frenare ora; Saluta l’Inter e va alla Juve per oltre 25 milioni, Inzaghi inviperito.

Saluta l’Inter e va alla Juve per oltre 25 milioni, Inzaghi inviperito - già paragonato a Lautaro Martinez, ha grande potenziale e il Bologna ne resta ben ... Secondo diregiovani.it

Radu saluta l'Inter dopo 12 anni: «L'errore di Bologna un ... - MSN - «Ho sempre voluto un epilogo diverso, ma nella vita non sempre le cose vanno come sogniamo». Segnala msn.com