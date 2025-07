Von der Leyen | L’Ue estenderà la sospensione dei contro-dazi sui prodotti Usa

Interpellata su cosa accadrà alla luce della lettera in cui Donald Trump ha annunciato dazi al 30 per cento per l’Ue, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, prima della riunione degli ambasciatori permanenti dei 27 (il Coreper), convocati d’urgenza, ha spiegato che Bruxelles « estenderà la sospensione delle contromisure » alle tariffe doganali americane. «Siamo sempre stati molto chiari sul fatto di preferire una soluzione negoziata con gli Stati Uniti», ha aggiunto, spiegando che l’Ue ha elaborato anche «un secondo elenco di possibili contromisure» per le quali, però, «non è ancora arrivato il momento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

