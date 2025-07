Francesco Paolantoni | La moto è libertà ne ho guidate tante

"Ho avuto diverse moto da strada, anche un po' retrò, però le ho usate poco". Così l'attore e comico Francesco Paolantoni, incontrato al Filming Italy Sardegna Festival, ad Autovelox. Appassionato del mondo delle due ruote, ha parlato delle varie moto guidate nella sua vita come la Triumph Bonneville o la Royal Enfield. Dalla sua prima Guzzi Dingo 50 fino alla Vespa che usa oggi. Da ragazzo era affascinato dall'Harley Davidson, ma ora la moto che più ama è una Bmw. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesco Paolantoni: "La moto è libertà, ne ho guidate tante"

