Maltempo in Toscana | pioggia e temporali resta codice giallo Sulla costa 5mila fulmini in un’ora

FIRENZE – Restano condizioni di forte instabilità meteorologica sulla Toscana. Continuerà a piovere, in alcuni casi a carattere temporalesco. Ma le previsioni sono caratterizzate da un alto grado di incertezza che potrà far variare l’intensità dei fenomeni e, in modo significativo e casuale, la tempistica e la localizzazione degli scrosci. La Sala operativa della Protezione . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, resta codice giallo. Sulla costa 5mila fulmini in un’ora

Maltempo in Toscana, fulmine colpisce e danneggia un campanile a Poppi: la scena ripresa in un video - Il maltempo ha interessato oggi, lunedì 5 maggio, diverse zone della Toscana. Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di San Fedele a Poppi (Arezzo).

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Domani, 8 maggio 2025, persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 proviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana: fulmine su campanile a Poppi, crolla cornicione. Stop ai treni tra Marradi e Faenza - Il maltempo che sta imperversando sulla Toscana in queste ore ha provocato danni e disagi in varie zone L'articolo Maltempo in Toscana: fulmine su campanile a Poppi, crolla cornicione.

