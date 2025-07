Takahashia Japonica Cesano Maderno sperimenta una possibile soluzione

Contro la Takahashia Japonica, l'insetto che sta danneggiando orti e alberi in tutta la Lombardia, a Cesano Maderno si prova una possibile soluzione. È stato effettuato l'altra sera all'interno del Giardino Arese Borromeo un intervento sperimentale contro la Takahashia japonica, l'insetto proveniente dal Giappone, che il Comune, i collaborazione con la società specializzata Demetra e .

Allarme verde, la Takahashia japonica 'invade' anche il Comasco: come fare le segnalazioni - La Takahashia japonica, un insetto alieno originario dell’Asia, ha ormai trovato terreno fertile anche in Lombardia.

Alberi invasi da filamenti bianchi? È il parassita Takahashia japonica, ecco come segnalarlo - Milano – Si chiama takahashia japonica, conosciuta anche come “cocciniglia dai filamenti cotonosi”: è un insetto originario del Giappone, non dannoso per l’uomo e per gli animali ma potenzialmente nocivo per le piante.

Takahashia japonica a Monza: il comune prova a sconfiggerla con un altro insetto - Takahashia japonica, il comune corre ai ripari e prova a sconfiggerla ingaggiando una guerra biologica.

CESANO MADERNO – È stato effettuato ieri sera all'interno del Giardino Arese Borromeo un intervento sperimentale contro la Takahashia japonica, l'insetto ...

